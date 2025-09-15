استقبلت أسرتا المغربي وباجنيد التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم عبدالإله أحمد عبدالفتاح المغربي، الذي وافته المنية، وصُلي عليه صلاة فجر (الخميس) الماضي في المسجد النبوي، ودُفن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.والفقيد والد طلال المغربي وخال خالد، وحسن، ومحمد باجنيد.ويُتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي أبحر الجنوبية بجوار مسجد الخنساء بجدة.