أسرتا الصقير والغيثي تتلقيان التعازي في فقيدتهما

تلقت أسرتا الصقير والغيثي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء والتربويين في وفاة فقيدتهم فاطمة بنت صالح الغيثي، زوجة المدعي العام في المحكمة العامة بجدة سابقاً محمد بن أحمد الصقير (رحمهما الله)، ودُفنت في مقابر الفيصلية عقب الصلاة عليها في جامع المرواني بجدة.والفقيدة شقيقة عبدالسلام، والعميد محمد من منسوبي حرس الحدود سابقاً. ووالدة كل من المهندس أحمد من منسوبي شركة أرامكو، وصالح، وفيصل، ورائد، وأيمن، وزهير من منسوبي تعليم جدة، ورامي الغيثي.ويُتقبل العزاء في دار الأسرة الكائنة بحي الصفا شمال مجرى السيل، بجوار جامع أم القرى، في جدة.