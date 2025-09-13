تابعوا عكاظ على
Google News Account
أسرتا الصقير والغيثي تتلقيان التعازي في فقيدتهما
أسرتا الصقير والغيثي تتلقيان التعازي في فقيدتهما
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تلقت أسرتا الصقير والغيثي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء والتربويين في وفاة فقيدتهم فاطمة بنت صالح الغيثي، زوجة المدعي العام في المحكمة العامة بجدة سابقاً محمد بن أحمد الصقير (رحمهما الله)، ودُفنت في مقابر الفيصلية عقب الصلاة عليها في جامع المرواني بجدة.

والفقيدة شقيقة عبدالسلام، والعميد محمد من منسوبي حرس الحدود سابقاً. ووالدة كل من المهندس أحمد من منسوبي شركة أرامكو، وصالح، وفيصل، ورائد، وأيمن، وزهير من منسوبي تعليم جدة، ورامي الغيثي.

ويُتقبل العزاء في دار الأسرة الكائنة بحي الصفا شمال مجرى السيل، بجوار جامع أم القرى، في جدة.
أخبار ذات صلة
 
الثبيتي يحتفل بزواج حازم
الثبيتي يحتفل بزواج حازم
قاضي يحتفل بعقد قران صالح
قاضي يحتفل بعقد قران صالح