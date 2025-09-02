القاص جبير المليحان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، الكاتب السردي جبير المليحان، إثر معاناة طويلة مع المرض، ‏وتقام الصلاة عليه في جامع الفرقان بالدمام، عقب صلاة عصر غد (الأربعاء).

‏والفقيد وُلد في مدينة حائل عام 1950، ويُعد من رواد كتابة القصة القصيرة في المملكة، وسبق له ترؤس نادي المنطقة الشرقية الأدبي، وأسس (شبكة القصة العربية) عام 2000، وصدرت له مجموعات قصصية منها (الوجه الذي من ماء)، ورواية (أبناء الأدهم). ونال جائزة أبها 2011 في مجال القصة القصيرة عن مجموعته القصصية (قصص صغيرة). كرّمه نادي الأحساء الأدبي تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للقصة 2015، وأقيمت أمسية حول تجربته الإبداعية بعنوان (القصة في المملكة ريادة وإبداع). كرّمه نادي الرياض الأدبي في الدورة السادسة لملتقى النقد الأدبي 2016. حاصل على جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب فرع الرواية عن روايته (أبناء الأدهم) 2017. وتم تكريم المليحان أخيراً في بيت السرد للقصة بالدمام.