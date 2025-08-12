تابعوا عكاظ على
كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم(الثلاثاء)، 25 طالبًا وطالبة الفائزين في التصفيات الأولية بجائزة «المُوَاطنة المسؤولة» في دورتها الرابعة للعام 2025، والبرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية «صيتاثون» في دورته الثانية لعام 2025.

وهنأ محافظ الطائف الطلاب والطالبات المكرّمين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق في تحقيق التميز والنجاح في المنافسات المختلفة، مشيدًا بدور الجائزة في دعم المبادرات التطوعية لدى الطلبة والمجتمع، وإحداث الإبداع في المبادرات الاجتماعية والتطوعية.
