احتفل حماد مسيعيد الحربي بزواج نجليه أحمد ومحمد، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وشرّف الحفل شيخ الغيادين من حرب في مهد الذهب عجاب سعود الغيداني الحربي، ورئيس النادي الأهلي السابق الدكتور أيمن فاضل، وأنس صيرفي، ونجوم الكرة السعودية يتقدمهم وحيد جوهر، وعبدالهادي حداد، وباسم اليامي، وفهد الخطيب، وآدم نور، وإبراهيم السويد، ومناف أبوشقير، وأسامة المولد، وناصر الشمراني، ونجم كرة الطائرة السعودية إبراهيم مجرشي.كما حضر عدد من المسؤولين والضباط، ولفيف من الأهل والأصدقاء.