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قلّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد عادل بن عبدالله الغامدي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ أمير جازان العميد الغامدي بهذه المناسبة، مُتمنياً له المزيد من التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته، عبَّر مدير مكافحة المخدرات في المنطقة عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، ولأمير جازان على دعمه وتوجيهه، مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن وقيادته.

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