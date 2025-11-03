بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق فاتوس نانو.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الأسبق فاتوس نانو، ونعرب لكم ولشعبكم الشقيق ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق فاتوس نانو.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا الأسبق السيد فاتوس نانو، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».