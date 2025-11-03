شهد قصر بعبدا، اليوم (الإثنين)، زيارة رسمية لوفد ليبي رفيع المستوى، حمل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل العلاقات بين بيروت وطرابلس الغرب، ومعالجة الملفات القضائية العالقة بين الجانبين.



قضية هانيبال



وقالت مصادر مطلعة إن الوفد الليبي حمل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء ملف هانيبال القذافي، موضحة أن رسالة الدبيبة تتصل بهذا الملف، وتؤكد رغبة الحكومة الليبية في طيّه بشكل نهائي.



وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وليد اللافي، من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزيف عون: «نقلنا إلى الرئيس تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعبّرنا عن حرصنا على إعادة تفعيل العلاقات السياسية، الدبلوماسية، والقضائية بين البلدين. مضيفاً: أكدنا استعدادنا للعمل سوياً على معالجة القضايا التي قد تكون أثّرت في سرعة وسهولة التعاون، ونعتبر هذه الزيارة خطوة إيجابية نأمل أن تليها نتائج ملموسة في المرحلة القادمة».



الملفات العالقة



وشدد بالقول: ما زلنا في مرحلة البداية، لكننا لمسنا استجابة كافية من الجانب اللبناني، وحرصاً من جميع الأطراف، وعلى رأسها الرئيس جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، على التعاون لإنجاز الملفات العالقة.



وأفادت المصادر نفسها الى أن الوفد الليبي سلّم القضاء اللبناني ملفاً يضم أوراقاً ومعطيات تتصل بملف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهو حالياً قيد التداول والاطلاع على مضامينه من قبل الجهات المختصة.