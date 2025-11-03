أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لم تتلق أي رسائل من واشنطن بشأن بدء مفاوضات نووية جديدة، معتبرا أن تبادل الوسطاء رسائل لتقريب وجهات النظر، لا يعني بدء عملية تفاوض بين طهران وواشنطن.



وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أعلنت أن طهران تلقت دعوات لاستئناف المحادثات النووية. وقالت في تصريحات صحفية، أمس (الأحد)، إن وزارة الخارجية تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تكشف ما إذا كانت هذه الرسائل من واشنطن أم من الوسطاء، واكتفت بالقول إنها ستقدم توضيحاً حول فحوى هذه الرسائل وطبيعتها في الوقت المناسب.



تحركات الوسطاء طبيعية



وقال بقائي في مؤتمر صحفي، اليوم(الإثنين)، إن تحركات الوسطاء بخصوص الملف النووي الإيراني «طبيعية»، إلا أنه لا توجد أي مفاوضات جديدة. وأضاف أن الأمور المرتبطة بالتفاوض واضحة، ويجب على الطرف المقابل احترام حقوقنا.



وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن في أكتوبر الماضي، أن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إثبات أن برنامجها النووي سلمي تماماً، لافتا إلى أنها مستعدة لأي حل عادل لقضية البرنامج النووي، لكنها لن تتنازل عن حقوقها.



واعتبر أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، وفق تعبيره، مجدداً التأكيد على الحق في تخصيب اليورانيوم.



ورداً على سؤال بشأن تصريح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قبل أيام قليلة بأن إيران «لم تكن ولا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية، أو تُخصّب اليورانيوم»، وقال بقائي: «لقد صرّح المدير العام بما هو بديهي. ينبغي على الوكالة الامتناع عن الإدلاء بتصريحات تُمثّل نوعاً من تكرار الادعاءات والتكهنات الفارغة».



تحركات قرب مواقع نووية



وأفاد غروسي نهاية الشهر الماضي، بأن إيران لا تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، غير أن الوكالة رصدت تحركات قرب مواقع تخزين مواد نووية داخل البلاد. ونقلت شبكة «CNN» عن مصادر استخباراتية أوروبية أن طهران تسرع في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، رغم إعادة فرض العقوبات الأممية، في سبتمبر.



وقال غروسي إنه على الرغم من عدم تمكّن المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، إلا أن الوكالة لم ترصد عبر صور الأقمار الاصطناعية أي مؤشرات على تسريع إيران إنتاجها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز المستويات التي كانت لديها قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو.