كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن طهران تلقت دعوات لاستئناف المحادثات النووية. وقالت مهاجراني في تصريحات صحفية، اليوم (الأحد)، إن وزارة الخارجية تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات. وفيما لم تكشف عما إذا كانت هذه الرسائل من واشنطن أم من الوسطاء، اكتفت بالقول إنها ستقدم توضيحاً حول فحوى هذه الرسائل وطبيعتها في الوقت المناسب.



وكان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أعلن خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر حوار المنامة السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، أمس السبت، أن بلاده «ترغب في رؤية استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة».



وذكر أن عُمان استضافت خمس جولات من المحادثات بين واشنطن وطهران هذا العام، لافتاً إلى أنه قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة، التي كان يمكن أن تكون حاسمة، أطلقت إسرائيل قنابلها وصواريخها في عمل تخريبي غير قانوني وفتاك.



وقبل أيام عدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إدارة العلاقات مع واشنطن ما زالت ممكنة، معرباً عن استعداد بلاده للتفاوض وبناء الثقة لإزالة المخاوف من البرنامج النووي.



وزار كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت ‌روانجي، مسقط يوم الجمعة الماضي، والتقى عدداً من المسؤولين العُمانيين، ما أثار حينها تكهنات حول إمكانية عودة عمان على خط الوساطة بين الجانب الإيراني والأمريكي ونقل رسائل بينهما.