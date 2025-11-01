كشفت صحيفة «واشنطن بوست» النقاب عن مساعي فنزويلا للحصول على مسيرات وأنظمة رادار وصواريخ من روسيا والصين وإيران.



وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعث برسالة إلى نظيره الصيني يطلب فيها توسيع التعاون العسكري.



وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، فإن مادورو طلب من الحكومة الصينية تسريع إنتاج أنظمة الكشف عن الرادار، فيما نسقت وزارة النقل الفنزويلية شحنة مسيرات من إيران.



ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، التخطيط بشأن شن هجمات داخل فنزويلا، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارته تستعد لتنفيذ ضربات تستهدف منشآت عسكرية ومواقع يُشتبه في استخدامها بتهريب المخدرات، في ما وُصف بأنه «التصعيد الأكبر» حتى الآن في حملة واشنطن ضد الرئيس الفنزويلي.



في غضون ذلك، وضعت ترينيداد وتوباغو قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى واستدعت جميع جنودها إلى قواعدهم، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر عسكرية قولها: إن الحكومة الفنزويلية أكدت أنه لا داعي للذعر، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع السفارة الأمريكية.



وشنت الولايات المتحدة ضربات على قوارب في الكاريبي يشتبه في تهريبها المخدرات، وتحدثت تقارير أمريكية عن احتمال تنفيذ ضربات داخل فنزويلا، ما أثار حالة من القلق في العاصمة بورت أوف سبين.



وكانت صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية، أفصحت أن إدارة ترمب اتخذت قراراً بمهاجمة منشآت عسكرية داخل فنزويلا، وأن الضربات قد تبدأ في أي لحظة، مع استعداد الولايات المتحدة للانتقال إلى المرحلة التالية من حملتها ضد «كارتل المخدرات» المعروف باسم «سوليس» (Soles).



فيما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على المسألة، تأكيدهم أن الإدارة الأمريكية حددت أهدافاً داخل فنزويلا تشمل منشآت عسكرية يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.



وذكرت أنه في حال قرر ترمب المضي قدماً في تنفيذ الضربات الجوية، فإن الأهداف ستبعث برسالة واضحة إلى الرئيس الفنزويلي بأن «الوقت قد حان للتنحي»، على حد تعبيرها.



ووفق الصحيفة، «ميامي هيرالد» فإن الهجمات المخططة تهدف إلى تدمير منشآت عسكرية يستخدمها التنظيم المتورط في «تهريب المخدرات»، والذي تزعم واشنطن أنه بقيادة مادورو، ويشرف عليه كبار أعضاء نظامه.



وكشفت مصادر للصحيفة أن الأهداف التي قد تُضرب جواً خلال ساعات أو أيام، تهدف أيضاً إلى «قطع رأس» قيادة الكارتل، على وصفهم.