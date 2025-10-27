إحباط محاولة اغتيال محافظ كركوك بدراجة مفخّخة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس (الأحد)، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظ كركوك.

وأوضح الجهاز في بيان أن «عملية استخباراتية دقيقة استمرت عدة أشهر، تضمنت القضاء على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتفريغ هواتفهما، وتحليل المعلومات المستخلصة منها».

وأضاف، أن «مفارز الجهاز، بالتنسيق مع القوات ومديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية، تمكنت من إحباط مخطط إرهابي يستهدف محافظ كركوك بتفجير دراجة نارية مفخخة في أحد الأحياء السكنية بمحافظة كركوك».

وأشار إلى أن «الدراجة المفخخة تم ضبطها وتفكيكها دون وقوع أي خسائر، قبل أن يتم تفجيرها في مكان آمن».