فيما تولى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في المنطقة كريستوف بيجو الرئاسة المشتركة للاجتماع، شهدت الرياض اليوم (الأحد) انعقاد أعمال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى لـ«التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين».



وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي للسعودية والخليج أن الاجتماع ناقش جملة نقاط تجسدت بتنفيذ إعلان نيويورك، وبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، فضلاً عن تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم السلطة الفلسطينية.



وتجدد السعودية بصفة مستمرة تأكيد مواقفها نحو السعي الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وإيقاف دائرة العنف المستمرة، مشددةً على أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية كافة.



دعم سعودي لحل الدولتين



وأعلنت الرياض باسم الدول العربية والإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين في سبتمبر الماضي إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدةً أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل للشعب الفلسطيني وأساس لتحقيق السلام. ودعت السعودية الدول كافة للاعتراف بفلسطين، وهو ما أثمر بوثيقة «إعلان نيويورك» الذي حظي بتأييد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتاً، ليؤكد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مساراً لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.



وشمل إعلان نيويورك الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.



ودانت «وثيقة نيويورك» جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.



دولة فلسطينية



وذكر بيان سعودي - فرنسي أن إعلان نيويورك يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف والحروب المتكرّرة، في حين التزم البيان بتعزيز الدعم لتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالاستفادة من البرامج القائمة مثل بعثة منسق الأمن الأمريكي وبعثة الشرطة الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح.



وأكد البيان السعودي الفرنسي أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، فضلاً عن الترحيب بسياسة «دولة واحدة، وحكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد» التي أعلنتها السلطة الفلسطينية.



وطالبت الرياض وباريس في بيانهما المشترك المجتمع الدولي بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال، فضلاً عن تثمين الجهود المهمة التي بذلها الرؤساء الـ17 لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر لرسم طريق التنفيذ السريع لحل الدولتين.