الجيش السوداني: تصدينا لهجومين على الفاشر

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) تصديه لهجوم جديد شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، جنوب غربي البلاد، مؤكداً أن الهجوم شُنّ من 5 محاور.



وقالت الفرقة السادسة في بيان إن قوات الدعم السريع حشدت مقاتليها وسياراتها المدرعة لشنّ هجماتها التي بدأت الثالثة فجراً مستبقة الهجوم بعمليات قصف مكثف على أنحاء المدينة كافة، موضحة أنها دمرت عشرات المركبات القتالية وكبدت المهاجمين خسائر كبيرة.



وأشارت الفرقة إلى أن قوات الدعم السريع عاودت الهجوم مرة أخرى منتصف النهار عبر المحور الغربي، وتم التصدي لها وإحداث خسائر في عناصرها وعتادها الحربي، مبينة أن ما تبقى من القوة المهاجمة فرّ خارج المدينة.



وقال شهود عيان إن المواجهات البرية العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تجددت وتركزت بالمحور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي، واستُخدمت فيها المسيّرات والمدفعية الثقيلة.



وتعتبر مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، يعيش فيها أكثر من 250 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، تحت حصار خانق تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهراً، وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن المدينة باتت على شفا مجاعة، بعد أن انهارت المرافق الصحية ونفد الغذاء والدواء، ما يعرّض آلاف الأطفال لخطر الموت الوشيك نتيجة سوء التغذية الحاد.