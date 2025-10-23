أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، اليوم (الخميس)، حكمة القيادة اللبنانية في دفع الأمور نحو الاستقرار.



وقال بخاري خلال لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب: إننا نعول دائماً على حكمة القيادة اللبنانية، منوهاً بدور الرئيس نبيه بري في هذا المجال.



وشدد على أن لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج، مستذكراً مواقف موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين وعبدالأمير قبلان ومواقف الخطيب في هذا المجال وعلاقتهم المتينة مع المملكة.



وشدد على عدم استبعاد أي مكون لبناني في الدولة، موضحاً أن هذه هي روحية اتفاق الطائف.



وفي السياق، نوه الخطيب بدور المملكة العربية السعودية وحكمتها في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتحقيق الاستقرار تماما كما فعلت سابقا في اتفاق الطائف ورعايتها الدائمة له، وكانت لها اليد الطولى في هذا المجال.



ووجه الخطيب الدعوة للسفير بخاري للمشاركة في الندوة التي يقيمها المجلس الشيعي في السادس من الشهر القادم في مقره في الحازمية حول اتفاق الطائف.