قصفت القوات الأوكرانية، اليوم (الخميس)، مصفاة ريازان النفطية الروسية. وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فإن الهجوم تسبب في حريق هائل في المحطة الحيوية للإمدادات العسكرية الروسية.



وأصابت طائرات مسيرة أوكرانية مستودع ذخيرة في منطقة بيلغورود الروسية، وذلك بعد أن أعلن حاكم منطقة ريازان الروسية بافل مالكوف اندلاع حريق في شركة بالمنطقة بعد هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة.



حريق في إحدى الشركات الروسية



وقال مالكوف عبر «تليغرام»: «اندلع حريق في محيط إحدى الشركات نتيجة سقوط حطام».



من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 139 طائرة مسيرة خلال الليل، منها 14 في منطقة ريازان.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط، هما «روسنفت» و«لوك أويل»، في ما وصفته برد على «غياب التزام روسيا الجاد بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا».



عقوبات أمريكية على روسيا



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي، وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لتمويل آلة الحرب، ودعم الاقتصاد المتضرر.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الوقت حان لوقف القتل، وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن رفض الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية دفع الوزارة إلى فرض عقوبات على أكبر شركتين تمولان آلة الحرب الروسية.



وأضاف: «وزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أخرى، وندعو حلفاءنا للانضمام إلى هذه العقوبات والالتزام بها».