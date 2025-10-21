دعت قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، اليوم (الثلاثاء) عناصر الحوثي والمغرر بهم لترك أسلحتهم وعدم التورط في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الجماعة ضد الشعب اليمني، خلال استقبالها القيادي الحوثي المنشق قائد ما يسمى «اللواء العاشر صماد» العميد صلاح الصلاحي.



وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده عبدالله مجلي، في مؤتمر صحفي بمحافظة مأرب، أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل من يعود الى جادة الصواب، ويترك الحوثي، وينأى بنفسه عن الأعمال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة ضد أبناء الشعب اليمني.



من جانبه، دعا العميد الصلاحي جميع عناصر الحوثي للرجوع إلى حضن الوطن والجمهورية، وترك القتال وعدم توريط أنفسهم في جرائم الحوثي الذي يرمي بأبناء اليمن إلى المحارق، مؤكداً أن الحوثي يرتكب أبشع الجرائم بحق أهاليهم ومناطقهم ويسعى لتفخيخ الأجيال ونشر الأفكار المسمومة.



واستعرض الصلاحي الممارسات العنصرية والتمييزية الحوثية التي تعتبر اليمنيين ذخائر موت في حروبها، موضحاً أن الحوثي لا يثق بمن يعمل معه مهما بذل من جهد ومهما قدم من الطاعة والولاء. وقال القيادي الحوثي المنشق: على الجميع إدراك ما يقوم به الحوثي من أعمال تخريبية وقتل للنساء والأطفال والسعي لتمزيق المجتمع وزراعة الثارات، وما تحمله من حقد وانتقام ضد جميع اليمنيين.



يذكر أن قيادياً آخر انشق الأسبوع الماضي عن الحوثيين من جبهة مقبنة بمحافظة تعز وكان يقود الجيش الشعبي الحوثي، ومن المتوقع أن يعلن رسمياً عنه خلال الأيام القادمة.