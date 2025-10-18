سفراء الدول الداعمة يؤكدون أهمية وحدة الصف اليمني ويشيدون بجهود الحكومة في تحقيق الإصلاحات

أكد عدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن التزامهم المستمر بدعم الحكومة اليمنية، للقيام بواجباتها في خدمة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي.

ورحب سفراء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في بيان مشترك بالرؤية التي طرحها رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك خلال الاجتماع مع السفراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة والمعالجات الاقتصادية، والرامية لتعزيز هيبة الدولة، وحضورها القوي في العاصمة المؤقتة عدن، مشيدين بجهوده في تعزيز الاستقرار المالي والدفع بالإصلاحات قدماً، خصوصاً في مجالي إدارة الإنفاق وحشد الإيرادات، مؤكدين على الأهمية البالغة لوحدة الصف السياسي وتماسك الجبهة الوطنية.

وكان رئيس الوزراء اليمني قد عقد في وقت سابق اجتماعاً مع سفراء الدول الداعمة لليمن، حيث وضعهم أمام صورة شاملة لبرنامج حكومته في تحقيق الإصلاحات الشاملة، والتزامها بتقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني.