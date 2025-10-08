مشاورات الساعات الأخيرة

صعوبة الوضع في فرنسا

توقع رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، اليوم (الأربعاء)، ترشيح الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء جديداً خلال الـ48 ساعة القادمة، مؤكداً أن احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يتضاءل.وقال لوكورنو لقناة «فرانس 2»: أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الـ48 القادمة، مبيناً أن مهمته قد «انتهت».وأجرى لوكورنو منذ الثلاثاء، وعقب تقديم استقالته، مشاورات الفرصة الأخيرة مع القوى السياسية، بتكليف من الرئيس ماكرون من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية، وقال عقب هذه المشاورات إن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة.واضاف: «ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان»، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة منفصلة تماماً عن الطموحات الرئاسية.ولفت إلى أن «الوضع صعب بما فيه الكفاية، نحن بحاجة إلى فريق يقرر في النهاية العمل بجدّ واجتهاد لحل مشاكل البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية».ولفت إلى أن «الموقف بشأن نظام المعاشات لا يزال أحد أكبر النقاط الشائكة، ومن الصعب القول إن النقاش غير ضروري، سيتعين علينا مواصلة العمل على قضية المعاشات».