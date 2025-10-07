اتفاق بين قسد والحكومة السورية

زيارة مظلوم لدمشق

بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، التوصل لـ«اتفاق شامل» لوقف إطلاق النار مع قائد سورية الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي الذي وصل دمشق، ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الثلاثاء)، مع المبعوث الأمريكي إلى سورية توماس براك، آليات تنفيذ اتفاق «10 مارس» بين حكومة دمشق وقوات سورية الديمقراطية.ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن بيان الرئاسة أن اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق «10 مارس»، بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، قد أكد في وقت سابق، اليوم، الاتفاق مع قائد قوات سورية الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في شمال وشرق البلاد.وأوضح أبو قصرة أنه جرى الاتفاق على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سورية، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوراً.وبحثت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، والقائد العام لوحدات حماية المرأة التابعة لـ«قسد»، روهلات عفرين، تطبيق بنود اتفاق «10 مارس»، الذي وقعه عبدي مع الشرع، في وقت سابق من العام الحالي، الذي ينص على ضم قوات سورية الديمقراطية في الجيش السوري.وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لعبدي إلى دمشق، بعد توقيع الاتفاق، برفقة رئيسة دائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، والرئيسين المشتركين لوفد الإدارة الذاتية فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش.وكان الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لـ«قسد» قد وقعا اتفاقية في الـ10 من مارس الماضي، بثمانية بنود عامة، نصت بشكل رئيسي على دمج «قسد» وإدارتها الذاتية في سورية في مؤسسات الدولة السورية، مع إعلان لوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، ما أدى إلى إيقاف اشتباكات اندلعت بين الجيش السوري، و«قسد»، استمرت لأكثر من شهرين في محيط سد تشرين.