ترمب في مواجهة الديمقراطيين

اتهامات ترمب

فيما يدخل الإغلاق الحكومي يومه الثاني، وسط غياب أي مخرج واضح للأزمة، وتمسك الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمطالبهما لتمويل الحكومة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، الديمقراطيين بتقليص وكالات فيدرالية.قال ترمب في منشوره على «تروث سوشيال»، سأجتمع اليوم، مع مدير مكتب الميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فوت، لتحديد «الوكالات الديمقراطية»، التي يوصي بتقليصها، وما إذا كان هذا التقليص سيكون دائماً أم مؤقتاً، مشيراً إلى أن فوت صاحب مشروع 2025، سيحدد أياً من الوكالات الديمقراطية العديدة، والتي يُعد معظمها احتيالاً سياسياً، يوصي هو بخفضها، وما إذا كانت هذه التخفيضات ستكون مؤقتة أم دائمة.وأضاف ترمب: لا يصدق أن «الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين منحوني هذه الفرصة غير المسبوقة، إنهم ليسوا أشخاصاً أغبياء، لذا ربما تكون هذه طريقتهم في الرغبة، بهدوء وسرعة، في جعل أمريكا عظيمة مجدداً».وأشار ترمب إلى المخاوف التي أثارها عدد من الديمقراطيين من أن السماح بإغلاق الحكومة سيمنح ترمب القدرة على توفير التمويل للوكالات التي يرغب في إبقائها عاملة مثل وزارة الأمن الداخلي ووكالة الجمارك والهجرة المسؤولة عن حملات الترحيل الجماعي.واتهم ترمب الديمقراطيين بأنهم يريدون أن يمنحوا أموال الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين، وأن يفتحوا حدود أمريكا أمام مجرمي العالم، وهي تركيبة قاتلة لأن الجميع سيأتون!.وكان ترمب قد قال أمس على الجمهوريين استغلال إغلاق الحكومة لـ«التخلص من الهدر والفساد»، ملوحاً بفصل نهائي للموظفين الفيدراليين، وإنهاء برامج «يفضلها الديمقراطيون».وأشار إلى أنه يمكن توفير مليارات الدولارات خلال فترة الإغلاق، مهدداً بإجراءات لا يمكن الرجوع عنها.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض راسل فوت قوله: إنه يخطط لبدء عمليات فصل الموظفين الفيدراليين خلال يوم أو يومين.