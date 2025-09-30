ترحيل 400 إيراني

وسط تأكيدات عن ترحيل 400 إيراني إلى بلدهم، أصدر قاض أمريكي حكماً، اليوم (الثلاثاء)، ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب التي اتهمها بقمع حرية التعبير وانتهاك الدستور الأمريكي، من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين واعتقالهم، واحتجازهم، وترحيلهم.وأكد قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور، موضحاً أنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية.وحث محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترمب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات، والترحيلات في المستقبل.من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي، وآخر إيراني إن مجموعة أولى من نحو 400 إيراني من المتوقع ترحيلهم من الولايات المتحدة، ضمن حملة الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، من المزمع وصولهم إلى قطر اليوم، قبل أن يتوجهوا إلى طهران.وأوضح المسؤول الأمريكي أن المجموعة تضم أفراداً دخلوا الولايات المتحدة من دون سند قانوني، فيما قال مدير عام الشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الإيرانية حسين نوش آبادي، إن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل نحو 400 إيراني، أغلبهم ممن دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، بما يتماشى مع نهج الحكومة الأمريكية الجديد المناهض للهجرة.ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن آبادي قوله: «قرروا ترحيل 120 إيرانياً دخلوا الولايات المتحدة على نحو غير قانوني، معظمهم عبر المكسيك، كخطوة أولى»، داعياً واشنطن، إلى احترام حقوق المهاجرين الإيرانيين في الولايات المتحدة.ولفت إلى أن المجموعة الأولى ستصل إلى إيران خلال يومين بعد أن أقلعت طائرة تستأجرها الولايات المتحدة من ولاية لويزيانا، في وقت متأخر أمس، مبيناً أنه سيتم نقل المرحّلين إلى قطر ومنها إلى طهران.