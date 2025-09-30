التمثيل بالجثة

ارتفاع غير مسبوق للعنف الأسري

حماية حوثية للجناة

في ثاني جريمة هزت اليمن بأكمله، أقدم قيادي حوثي في محافظة ريمة على قتل زوجته والتمثيل بجثتها، عبر تقطيعها إلى أشلاء والتخلص من بعض أعضائها بمشاركة عصابة تعمل معه ويُشتبه في تورطها بتجارة الأعضاء البشرية.وأفاد حقوقيون يمنيون أن المعين من قبل الحوثيين نائباً لمدير عام القيادة والسيطرة بمحافظة ريمة عبده إبراهيم جريد، قتل زوجته حسناء محمد علي صغير الشامي (17 عاماً)، بطريقة مروّعة لم يألفها أبناء المنطقة، مبينة أن الجاني الذي لم يمضِ على زواجه من الضحية سوى فترة وجيزة، أقدم على تقطيع جثتها وإحراق أجزاء منها، قبل أن يتخلص من بقية الأشلاء برميها في منطقة شاحط، بمشاركة عصابة يُشتبه في تورطها بتجارة الأعضاء البشرية.وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جريد استقدم زوجته من مديرية بلاد الطعام إلى مقر عمله في مدينة الجبين، مركز محافظة ريمة، رغم أن زواجه منها لم يمضِ عليه سوى فترة قصيرة ليرتكب فعلته الشنيعة ويخفي أعضاءها بعد تقطيعها لثلاثة أيام، موضحة أن ما جرى اعتداء صارخ على الحق في الحياة، وإرهاب منظم يستهدف السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.وكشفت الشبكة عن ارتفاع غير مسبوق خلال العام الحالي في مناطق الحوثي للعنف الأسري، مبنية أن فرقها سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 123 جريمة قتل أقارب، و46 إصابة في 14 محافظة يمنية، محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية «الصمت المقلق» إزاء هذه الانتهاكات، ودعت إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم المنظمة بحق النساء والأسر في اليمن.ولقيت الجريمة التي جاءت بعد أقل من يومين من انتحار مدرسة بسبب ابتزازها بصورها من قبل مشرف حوثي في مديرية المنيرة شمال محافظة الحديدة، مما زاد من حالة الذهول في ظل انتشار جرائم القيادات الحوثية.ويرفض الحوثيون الذين فر إليهم الجاني تسليمه للقضاء، وسط مطالبات من جميع أبناء محافظة ريمة الذين يشددون على تسليم الجاني والكشف عن شركائه وإحالتهم إلى القضاء، مع ضمان محاكمة علنية تعلن نتائجها للرأي العام وإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين.يذكر أن المشرف الحوثي المتورط في انتحار المدرسة أطلقته قيادات حوثية من السجن ووفروا لهه حماية، رغم احتجاجات ومطالبات أسرة الضحية بالقبض عليه.