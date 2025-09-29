علاقات إسرائيل وقطر

اعتذار نتنياهو

مبادرة الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض اليوم (الإثنين) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو تعهد بعدم تكرار هجوم العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أن نتنياهو عبر عن أسفه لانتهاك إسرائيل سيادة قطر.وقال البيت الأبيض في بيان: نتنياهو أبدى أسفه البالغ لمقتل رجل أمن قطري دون قصد في الضربة الصاروخية على قيادات حركة حماس، مبيناً أن رئيس وزراء قطر رحب بالاعتذار وأكد استعداد الدوحة لمواصلة المساهمة الهادفة في الأمن الإقليمي.وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرغب بوضع العلاقات الإسرائيلية القطرية على مسار إيجابي بعد سوء الفهم، لافتاً إلى أن ترمب ناقش مع نتنياهو ورئيس وزراء قطر مقترح إنهاء الحرب في غزة.وأكد البيت الأبيض مشاركة الرئيس الأمريكي ترمب باتصال ثلاثي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ونتنياهو.وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد نقل عن ما وصفها بـ«المصادر المطلعة» قولها إن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، واعتذر فيه عن انتهاك السيادة القطرية في الغارة على الدوحة، وأعرب عن أسفه لمقتل حارس أمن قطري، موضحاً أن الاعتذار الإسرائيلي عن الغارة كان شرطاً قطرياً رئيسياً لاستئناف مفاوضاتها مع حركة حماس حول صفقة لإنهاء الحرب في غزة وتحرير الأسرى المتبقين.وذكر الموقع أن الاعتذار من الممكن أن يمهّد الطريق أمام صفقة سلام، مبيناً أن الاعتذار جرى خلال لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترمب.وفي السياق ذاته، نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن مصدر دبلوماسي قوله إن نتنياهو اعتذر في اتصال ثلاثي مع أمير قطر وترمب عن انتهاك سيادة قطر ومقتل ضابط أمن في الهجوم على الدوحة، مبيناً أن الاتصال جرى بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتمت المباحثات خلاله بمشاركة الأطراف الثلاثة.وكانت إسرائيل قد قصفت الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، ما تسبب في مقتل 6 من عناصر حركة حماس وحارس أمن قطري، ولقي هذا الإجرام الإسرائيلي تنديداً دولياً واسعاً، وعُقدت عقبه قمتان عربية وإسلامية وأخرى خليجية، إضافة إلى اجتماعات مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي، الذي خرج بـ5 قرارات قوية، من بينها تفعيل آلية الدفاع المشترك، وسبقه اجتماع للمجلس العسكري الخليجي لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة.