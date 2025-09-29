كشفت وسائل إعلام غربية وعربية، اليوم (الإثنين)، اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر عن انتهاك السيادة القطرية في الغارة على الدوحة ومقتل حارس أمن قطري.



اعتذار نتنياهو



ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن ما وصفها بـ«المصادر المطلعة» أن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، واعتذر فيه عن انتهاك السيادة القطرية في الغارة على الدوحة، وأعرب عن أسفه لمقتل حارس أمن قطري، موضحاً أن الاعتذار الإسرائيلي عن الغارة كان شرطاً قطرياً رئيسياً لاستئناف مفاوضاتها مع حركة «حماس» حول صفقة لإنهاء الحرب في غزة وتحرير الأسرى المتبقين. وذكر الموقع أن الاعتذار من الممكن أن يمهّد الطريق أمام صفقة سلام، مبيناً أن الاعتذار جرى خلال لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترمب.



مبادرة أمريكية



وفي السياق ذاته، نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن مصدر دبلوماسي قوله: إن نتنياهو اعتذر في اتصال ثلاثي مع أمير قطر وترمب عن انتهاك سيادة قطر ومقتل ضابط أمن في الهجوم على الدوحة، مبينة أن الاتصال جرى بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتمت المباحثات خلاله بمشاركة الأطراف الثلاثة.



تنديد دولي بقصف الدوحة



وكانت إسرائيل قد قصفت الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، مما تسبب في مقتل 6 من عناصر حركة «حماس» وحارس أمن قطري، ولقي هذا الإجرام الإسرائيلي تنديداً دولياً واسعاً، وعُقدت عقبه قمتان عربية وإسلامية وأخرى خليجية، إضافة إلى اجتماعات مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي، الذي خرج بـ5 قرارات قوية، من بينها تفعيل آلية الدفاع المشترك، وسبقه اجتماع للمجلس العسكري الخليجي لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة.