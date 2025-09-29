خطة ترمب للسلام في غزة

مطالب إسرائيلية

حل الدولتين

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاؤله الكبير بالوصول إلى سلام في غزة، مؤكدا قُبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن السلام سيتحقق في غزة قريبا.وقال ترمب قبل الاجتماع إنه متفائل للغاية بإمكانية تحقيق السلام في غزة في وقت قريب، وذلك بعد تبادل الود مع نتنياهو في الردهة الرئيسية بالبيت الأبيض.وبدأ ترمب ونتنياهو محادثات تتركز على الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتي تتضمن إطلاق سراح الأسرى المتبقين، فيما كان نتنياهو يقف مبتسما أثناء الاستقبال.ورفض نتنياهو الإجابة عن أسئلة الصحافيين حينما وجه له سؤال هل هو موافق على الخطة.وتعد هذه الزيارة هي الرابعة التي يقوم بها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ بداية فترة ولاية ترمب الثانية.نقلت صحيفة تلغراف البريطانية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب إسرائيل إلى خطوط 6 أكتوبر في قطاع غزة ليس أمرا مؤكدا حتى الآن.من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجباره على قبول أي اتفاق يُعرض لإنهاء الحرب وإعادة ذويهم.وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مسؤول بارز بإدارة الرئيس ترمب أن «الجميع مرهقون من نتنياهو»، في إشارة إلى الضغوط المستمرة والتحديات المرتبطة بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.من جهة أخرى، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل أثارت عدة قضايا تريد تعديلها في مقترح ترمب لإنهاء حرب غزة، مبينة أن الخطة الأمريكية بشأن غزة تُبقي احتمال قيام الدولة الفلسطينية قائما.وأشارت إلى أن أي خطوة لضم الضفة الغربية ستضر باتفاق حل الدولتين، مبينة أن ترمب يريد الإعلان عن اتفاق سلام لإرغام نتنياهو على إنهاء الحرب. ولفتت إلى أن ترمب حريص على إنجاز اتفاق بشأن غزة بعد هجوم إسرائيل على قطر.