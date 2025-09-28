الأسرى الإسرائيليون في خطر

رعب في أوساط عائلات الأسرى

فيما دب الرعب في أوساط أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الأحد)، انقطاع الاتصال مع أسيرين إسرائيليين اثنين في مدينة غزة بسبب القصف المكثف خلال اليومين الماضييَن.وأكدت الكتائب في بيان انقطاع التواصل مع المحتجزين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة خلال الساعات الـ48 الأخيرة، موضحة أن حياة المحتجزين في خطر.وطالب البيان القوات الإسرائيلية بـ«التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة»، ووقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم في جزء من مدينة غزة لإبعاد الأسرى عن الخطر.من جهة أخرى، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أهالي جنود إسرائيليين قولهم «يرسلون أبناءنا إلى الموت وآن أوان وقف الحرب في غزة»، فيما تحدث للقناة ذاتها والد الأسير متان إنغريست الذي فقد الاتصال به في غزة قائلاً: ابني يواجه خطراً دائما وندعو نتنياهو إلى وقف القتال، مضيفاً: حياة الأسرى في خطر ويجب وقف هذا الجنون.بدورها، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن عائلات أسرى بغزة قولهم: ذوو المحتجزين اللذين فقدت «حماس» الاتصال بهما يتواصلون مع الجهات المعنية، مبينة أنهم يبحثون ما جاء بإعلان «حماس» ويطالبون بعدم تناقل اسميهما.من جهته، قال مسؤول ملف الأسرى لهيئة البث الإسرائيلية: «علينا بذل ما في وسعنا للحفاظ على حياة الأسرى وتحقيق المطلوب»، مضيفاً: الأسرى الإسرائيليون يواجهون مخاطر على حياتهم، من بينها نشاط القوات الإسرائيلية.