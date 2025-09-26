أفصح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن تفاصيل اتفاق بين شركتي «إيران هرمز» و«بروجكت روساتوم» الروسية، لبناء محطة نووية ثانية أقوى من «بوشهر».وقع الاتفاق عن الجانب الروسي ديميتري شيغانوف، ممثل شركة «بروجكت روساتوم» التابعة لشركة «روساتوم» الحكومية، وعن الجانب الإيراني ناصر منصور شريفلو، ممثل شركة «إيران هرمز» نيابة عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.ويتضمن المشروع، بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم»، بناء محطة أكبر من محطة «بوشهر» في جنوب إيران، بقدرة إجمالية نحو 5000 ميغاواط مكونة من أربع وحدات، على أن تكون وحدات الطاقة النووية من الجيل الثالث المتطور.تبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وسيتم بناء الوحدات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرق إيران، وينفذ المشروع على مساحة 500 هكتار.وحسب المعلومات، فقد تم الانتهاء من دراسات اختيار الموقع، وإنجاز الدراسات الهندسية والبيئية.ومن المرجح تشغيل أول وحدة طاقة في المشروع بحلول العام 2031.وتمثل الاتفاقية الجديدة خطوة تنفيذية في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الأربعاء الماضي في موسكو بين وأليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة «روساتوم» ومحمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.وتستضيف موسكو هذا الأسبوع فعاليات منتدى «أسبوع الذرة» الدولي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة النووية السلمية وتطبيقاتها الصناعية والطبية. ويعقد المنتدى خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، ويركز على مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة النووية والقطاعات المرتبطة بها.