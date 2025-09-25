«إطلاق نار في دالاس».. رسائل منقوشة على الرصاص تكشف الدوافع

شهدت مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية حادثة مروعة مساء أمس (الأربعاء)، عندما أطلق مسلح النار داخل منشأة تابعة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ما أدى إلى مقتل معتقل وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قبل أن يوجه السلاح إلى نفسه وينتحر.

هوية المهاجم

حددت السلطات الأمريكية هوية المسلح بأنه جوشوا جان (29 عاماً)، من سكان تكساس، بحسب مصادر مطلعة على التحقيق لم يُصرح لها بالحديث علناً. وجوده داخل المنشأة سرعان ما أثار حالة من الهلع بين الموظفين والمعتقلين على حد سواء.

رصاص منقوش برسائل سياسية

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فخلال التحقيقات عثرت السلطات على ذخيرة غير مستخدمة حملت نقوشاً مثيرة للجدل، بينها عبارة «ANTI-ICE»، ما فسّره خبراء في العنف السياسي على أنه شكل جديد من «المانيفستو» أو البيانات المصغّرة التي يتركها منفذو الهجمات للتعبير عن دوافعهم. ويؤكد الباحثون أن هذه الطريقة تعكس محاولة لجعل الرسالة علنية حتى لو فشلت محاولات نشر بيانات مكتوبة عبر الإنترنت.

تهديد متصاعد

وأوضح خبراء أن هذه الظاهرة (نقش الرصاص برسائل مشفرة) باتت تتكرر في هجمات إرهابية أمريكية جماعية، مما يثير مخاوف بشأن تسييس أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة. ويرى محللون أن استخدام شعارات مثل «ANTI-ICE» يربط الهجوم بخطاب سياسي مناهض لوكالة الهجرة، ما يزيد تعقيد مهمة المحققين في تحديد الدوافع الحقيقية.

تداعيات أمنية واسعة

وسلطت الحادثة الضوء مجدداً على تصاعد الهجمات ضد المؤسسات الحكومية في أمريكا، وأعادت فتح النقاش حول التطرف المحلي وارتباطه بالجدل السياسي المحتدم في البلاد. كما أنها أظهرت ثغرات محتملة في حماية المنشآت الفيدرالية الحساسة، في وقت تتزايد فيه الهجمات الفردية ذات الطابع الأيديولوجي.

ردود الفعل

وأثارت الواقعة صدمة في المجتمع الأمريكي، فيما طالب نشطاء ومشرعون بمراجعة فورية لإجراءات الأمن في منشآت ICE وغيرها من الوكالات الفيدرالية. وأكد خبراء أن النقوش على الرصاص تمثل بعداً جديداً وخطيراً في ظاهرة العنف المسلح، لأنها تحوّل الذخيرة نفسها إلى وسيلة للتعبير الأيديولوجي.