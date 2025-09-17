توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) في ريف القنيطرة واعتقلت أربعة سوريين، كما اقتحمت عدة قرى في تلك المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال توغلت وسط تحليق كثيف للطيران المسير في قرى أوفانيا وخان أرنبة وجباثا الخشب في ريف القنيطرة، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت أربعة مواطنين، ووصفت هذه الاعتداءات بـ«الانتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».وأشارت الوكالة إلى أن سورية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.