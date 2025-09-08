أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الإثنين)، فرض عقوبات من 9 مواد على إسرائيل؛ بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، موضحاً أن أولى العقوبات التسع على إسرائيل ستكون حظراً على الأسلحة.وقال سانشيز للصحفيين بمبنى رئاسة الوزراء الإسبانية بالعاصمة مدريد: «ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعاً، بل تدمير لشعب أعزل، ونحن في إسبانيا لا يمكننا وقف هجمات إسرائيل بمفردنا، لا نملك قنابل ذرية، ولا حاملات طائرات، ولا حقول نفط ضخمة، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن محاولة إيقاف إسرائيل»، مشيراً إلى أن هجمات إسرائيل على غزة والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 63 ألف شخص، وإصابة أكثر من 15900 شخص، وتجويع 250 ألف شخص، ونزوح نحو مليوني شخص، نصفهم من القاصرين، بحسب معطيات الأمم المتحدة.ولفت إلى أن إسبانيا بذلت جهوداً خلال العامين الماضيين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال المساعدات الإنسانية والخطوات السياسية والقانونية، معلناً عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات إضافية، سارية المفعول فوراً، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أنه ستكون هناك موافقة عاجلة على مرسوم ملكي يُعزز قانونياً حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2023. وسيحظر هذا المرسوم الملكي قانونياً وبشكل دائم شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.وأفصح سانشيز عن منع بلاده السفن التي تحمل وقوداً للقوات الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع جميع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني، مشدداً بالقول: «سيتم أيضاً منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا».وتشمل العقوبات الإسبانية، حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي اغتصبها الإسرائيليون، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك الأراضي، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، وزيادة المساهمة المقدمة للأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، ورفع حجم المساعدات الإنسانية إلى غزة ليصل إلى 150 مليون يورو.ومن المقرر أن تتم الموافقة على العقوبات التي أعلنها سانشيز ضد إسرائيل في اجتماع الحكومة غداً (الثلاثاء)، وتدخل حيز التنفيذ على الفور.بالمقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرارات الإسبانية بالقول بمزاعم الاحتلال المعهودة وهي التلويح بـ«معاداة السامية»، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسباني وقال إنها صفة زائفة. وأوضح ساعر أنه سيتم حظر نائبة رئيس وزراء إسبانيا وزيرة العمل يولاندا دياز من دخول الأراضي المحتلة، مبيناً أنهم لن يقيموا أي اتصال مع إسبانيا.