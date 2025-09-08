أعلنت السلطات التركية، اليوم (الاثنين)، مقتل ضابطين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في هجوم مسلح على مركز للشرطة بالكوفا، غرب مدينة إزمير.وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، على حسابه في «إكس»، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به (16 عاماً) في الحادثة، مبيناً أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن الحادثة.المنفذ مراهقونقلت وسائل إعلام تركية عن محافظ إزمير، سليمان ألبان، قوله: إن المشتبه به كان يسكن في نفس الشارع الذي يقع فيه مركز الشرطة وليس لديه سجل جنائي أو اعتقالات سابقة لأي جريمة، وإنما مراهق وقد أُلقي القبض عليه مصاباً، موضحاً أن الحادثة تسببت في إصابة شرطيين آخرين ومدني في الهجوم الذي وقع في منطقة بالكوفا بإزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا.وأشار إلى أن المشتبه به استخدم بندقية اشتراها والده قبل 10 سنوات.ونقلت قناة «إن تي في» التركية عن مصادر أمنية، قولها إن منفذ الهجوم المسلح كان ملثماً ويحمل بندقية صيد، وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.إصابة المهاجموأظهرت لقطات تداولت على صفحات التواصل الاجتماعي شخصاً يرتدي قناعاً وقميصاً أسود وبنطالاً فاتح اللون، وهو يركض على الرصيف حاملاً بندقية، ثم يدخل مبنى، فيما عرض مقطع آخر للمهاجم وهو ملقى على الرصيف، بينما كان المسعفون يقدمون له الإسعافات الأولية.وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في جميع أنحاء المنطقة الذي وقع فيها الهجوم، فيما فتح المدعي العام الرئيسي في إزمير تحقيقاً بمشاركة فريق مكون من ثمانية من المدعين العامين، بحسب ما قاله وزير العدل يلماز تونج.