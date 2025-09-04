عقد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم (الخميس) مباحثات معمقة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في بالعاصمة بكين، ناقش خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون: الصين مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية، معتبراً أن حضور كيم للعرض العسكري الصيني في بكين أمس، والمحادثات مع شي اليوم، لهما أهمية بالغة.

ويُجري كيم زيارة خارجية نادرة، لحضور عرض عسكري صيني في بكين جرى أمس، إلى جانب قادة أجانب آخرين، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يتعلق باتهامات الرئيس الأمريكي لزعماء الصين وكوريا الشمالية وروسيا بالتآمر على بلده، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، أن بكين لا تستهدف أي طرف ثالث بتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع دول أخرى، موضحاً في إحاطة صحفية أن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية.

وكانت ترمب كتب في منصته «تروث سوشيال»: «أرجو أن تبلغوا أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)، وكيم جونج أون (زعيم كوريا الشمالية)، بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية».

وأشار ترمب إلى أنه يتفهم «الأسباب التي تجعل شي وكيم وبوتين يفعلون ذلك».