أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الإثنين)، وفاة منصورة خوجاستي باقرزادة، زوجة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، متأثرة بجراحها بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.



واغتالت الولايات المتحدة وإسرائيل علي خامنئي في هجوم استهدف مقر إقامته في طهران، السبت، وقتلت عدداً من أفراد عائلته.



وأفادت «تسنيم» بأن السلطات الإيرانية أعلنت الحداد العام لمدة 40 يوماً وعطلة رسمية لمدة 7 أيام بعد تأكيد خبر مقتل خامنئي.



وقال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة وقود تحترق في مضيق هرمز بعد استهدافها بطائرتين مسيّرتين، بحسبما نقلت وكالات أنباء إيرانية. وأعلن الحرس الإيراني شن موجة جديدة من الهجمات، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استخدام صواريخ من طرازات جديدة.