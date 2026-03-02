تُوّج فريق الاتفاق بطلاً لفئة تحت 14 سنة، وفريقا أكاديمية مهد بطلين لفئتي تحت 13 و12 سنة لبطولة مهد الرمضانية لكرة القدم 2026، التي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير. وشهدت البطولة مشاركة 4 فرق هي أكاديمية مهد الرياضية، نادي القادسية، نادي الاتفاق، ونادي النصر، وذلك ضمن 3 فئات عمرية تحت 14-13-12 سنة.



وأُقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد، إذ تنافست الفرق على صدارة الترتيب في كل فئة، وسط مستويات فنية مميزة عكست جودة العمل القاعدي والاهتمام المتزايد بتطوير المواهب السنية في المملكة.



وشهدت البطولة حضوراً فنياً وتنظيمياً يعكس احترافية أكاديمية مهد في تنظيم الفعاليات الرياضية، إلى جانب أجواء رمضانية عززت من روح التنافس والانضباط بين اللاعبين.



وتأتي بطولة مهد الرمضانية ضمن برامج الأكاديمية الرامية إلى توفير بيئة تنافسية نوعية تسهم في صقل المواهب، وإعداد جيل رياضي واعد قادر على تمثيل الوطن في مختلف المحافل المستقبلية.