قفزت عقود الديزل الأوروبية الآجلة بنسبة تصل إلى 23% لتسجل أعلى مستوى لها في عامين، متفوقة بشكل ملحوظ على أداء برنت.



وأدى ذلك إلى اتساع كبير في فروقات تكرير الديزل، أي الفارق بين سعر الوقود المكرر وسعر الخام، ما يعكس أيضاً ضغطاً على المعروض.



وارتفعت هوامش وقود الطائرات في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ صيف 2023، بينما صعدت فروقات زيت الوقود عالي الكبريت بوتيرة أقل.



تدفقات محدودة



وفي المقابل، تراجع هامش تكرير البنزين في الولايات المتحدة، نظراً لأن تدفقات البنزين عبر مضيق هرمز محدودة نسبياً.



وجاء هذا التصعيد بعد توقف فعلي لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من المنتجات النفطية، ما أثار مخاوف بشأن صادرات المنتجات المكررة، إلى جانب التوقعات بأن هذا سيعزز أيضاً هوامش أرباح المصافي خارج المنطقة.



وتظهر أسواق الوقود مؤشرات على ضغوط حادة في الإمدادات مع اتساع فروقات التكرير المعروفة بـ«crack spread» عقب تعطل الصادرات عبر الخليج العربي.