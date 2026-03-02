أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب هجمات عسكرية استهدفت منشآت في رأس لفان ومسيعيد.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة قولها: «قطر للطاقة تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة».



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن طائرتين إيرانيتين مسيّرتين هاجمتا خزان مياه في محطة مسيعيد لتوليد الطاقة ومنشأة تابعة لشركة قطر للطاقة في رأس لفان.



توقعات بالارتفاع



يذكر أن محللي بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) قالوا في وقت سابق اليوم، إن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد ترتفع بأكثر من الضعف في حال توقف الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر واحد.



وذكر محللو البنك أن أسعار الغاز في أوروبا وآسيا لم تسعّر بشكل كافٍ المخاطر المرتبطة بإيران.



وأوضح البنك أن توقف الشحن لمدة شهر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا والغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا بنسبة تصل إلى 130%، لتبلغ نحو 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



اضطرابات الإمدادات



وكان سعر الغاز الطبيعي الأوروبي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدما تسبب العنف المتصاعد في الشرق الأوسط في إثارة مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.



وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، اليوم، بأن العقود الآجلة القياسية قفزت بنسبة تصل إلى 25%، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ أغسطس 2023، بعد توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة شبه كاملة خلال مطلع الأسبوع الحالي.



يذكر أن الممر المائي الضيق يعد طريقاً ملاحياً رئيسياً للطاقة، إذ ينقل نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً أيضاً.