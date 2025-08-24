فيما أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) بتأييده دعوات أوكرانيا إلى ضمانات أمنية قوية كجزء من أي اتفاق سلام، وعدم استبعاده إرسال قوات إلى كييف في هذا الإطار، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن روسيا ستشارك في محادثات الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأوضح فانس لشبكة «إن بي سي» الأمريكية أن موسكو قدمت تنازلات مهمة بشأن كييف، معتبراً أن الروس قدموا تنازلات مهمة للرئيس ترمب للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ونصف في هذا النزاع وأبدوا استعداداً لإظهار مرونة بخصوص عدد من مطالبهم الأساسية.

ولفت إلى أن موسكو تناقش ما هو مطلوب لوضع حد للحرب، مبيناً أن الولايات المتحدة تحاول التفاوض قدر الإمكان مع الروس والأوكرانيين من أجل إيجاد أرضية مشتركة ووقف القتل.

وأشار إلى أن ترمب يسعى إلى اعتماد دبلوماسية نشطة مع الطرفين لوضع حد للنزاع، مؤكداً أن الولايات المتحدة ترى أن القضيتين الأساسيتين اللتين يجب معالجتهما من أجل تسوية النزاع الأوكراني هما مسألة الأراضي والضمانات الأمنية لكييف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 أغسطس، وعقد عقبه اجتماعا مع الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين في واشنطن.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعمل على جمع نظيريه الروسي والأوكراني، رغم أن حظوظ عقد اجتماع كهذا في الأيام الأخيرة تراجعت.