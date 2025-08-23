استدعت الخارجية الفرنسية سفيرة إيطاليا في باريس إمانويلا داليساندرو، على خلفية تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ونقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم (السبت)، عن مسؤول دبلوماسي قوله: إن الاستدعاء جرى في 21 أغسطس الجاري في أعقاب تصريحات غير مقبولة أدلى بها سالفيني بحق ماكرون.وأضاف المسؤول: تم تذكير السفيرة بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن التطورات الثنائية الأخيرة التي أظهرت تقارباً قوياً بينهما، خصوصاً في سياق الدعم غير المشروط لأوكرانيا.ورداً على طلب للتعليق الأسبوع الماضي على دعوات ماكرون لنشر جنود أوروبيين في أوكرانيا بعد أي اتفاق مع روسيا، استخدم سالفيني عبارة بلهجة سكان ميلانو لها ترجمة فضفاضة قد تعني «اغرب عن وجهي».وسخر وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي من فكرة إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، وقال موجهاً حديثه لماكرون: «إذا كنت تريد الذهاب إلى هناك، ضع خوذتك واحمل بندقيتك وتوجه إلى أوكرانيا».وسالفيني هو زعيم حزب الرابطة اليميني ووزير النقل في الحكومة القومية المحافظة برئاسة جورجا ميلوني، وانتقد ماكرون مراراً، خصوصاً فيما يتعلق بأوكرانيا. ومنذ 24 فبراير 2022، تشهد أوكرانيا حرباً مع روسيا، فيما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوسط لوضع نهاية لها، وبينما تشدد كييف على ضرورة حصولها على ضمانات أمنية، تدرس بعض الدول الأوروبية فكرة إرسال جنود إلى أوكرانيا بينما تستبعدها دول أخرى.ويسعى ماكرون الداعم القوي لأوكرانيا ضد الحرب الروسية، مع قادة العالم الآخرين، خصوصاً رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى حشد الدعم لأوكرانيا في حال إعلان وقف إطلاق النار.