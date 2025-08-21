على واقع مساعي بيروت لحصر السلاح بيد الدولة، أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، اليوم، (الخميس)، بدء تسلم الأسلحة من المخيمات الفلسطينية للسلطات اللبنانية وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة أقرها الجانبان قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقال دمشقية، في بيان وزعته رئاسة الحكومة اللبنانية: تبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، مضيفاً: ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني.

وأشار إلى أن عملية التسليم ستشكل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع القامة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات، موضحاً أن عملية التسليم تأتي تنفيذاً لمقررات قمة الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس بتاريخ 21 مايو 2025، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 23 مايو 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، التي جرى الاتفاق خلالها على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.

ويعيش نحو 493 فلسطينياً في ظروف صعبة داخل 12 مخيماً يدارون أمنياً من جانب الفصائل الفلسطينية بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وكانت الحكومة اللبنانية كلفت الشهر الجاري الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله.