أكد الرئيس الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس)، تمسك بلاده بوجود قوات اليونيفيل، مؤكداً لسفير بريطانيا لدى بيروت بأن لبنان يولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها، حتى استكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود.

وفي لقاء آخر مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أكد الرئيس عون التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بما عليها من واجبات لتأمين الظروف اللازمة لاستكمال بسط سيادة الدولة على كامل حدودها.

بدوره، قال السفير حسام زكي بعد لقائه الرئيس اللبناني بقصر بعبدا، اليوم: «شرحتُ للرئيس أن هدف الزيارة تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها»، موضحاً أن الجامعة العربية تحترم الإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة.

وأضاف: «ضمّينا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار»، مشدداً على أن الوساطة الأمريكية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركّز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات.

وأشار إلى أنه لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها، مشدداً بالقول: «نحن نأمل أن تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة».