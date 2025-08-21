استأنفت القوات البحرية المشتركة (CMF) أنشطتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بعد فترة توقّف، مع تركيز عملياتها المستقبلية على حماية الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، وفق بيان أعلنته أمس (الأربعاء) مؤكدة التزامها بالأمن البحري.

وقالت القوات المشتركة في بيان: «بعد فترة توقف للتخطيط الإستراتيجي، استأنفنا، (الإثنين)، عملياتنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مواصلين التزامنا بالأمن البحري والاستقرار والازدهار في المنطقة»، مضيفة: إن قوات الدول الأعضاء عادت إلى المقر الرئيسي في البحرين ومستعدة لدفع الشراكة متعددة الجنسيات إلى عمليات محددة في الأشهر القادمة، مع التركيز على مجالات الأمن البحري الرئيسية ذات الاهتمام، بما في ذلك البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والخليج العربي.

وأوضحت القوات المشتركة أن فرق المهام الخمس التابعة لها، استأنفت عملياتها مع بعض التغييرات المحورية، وتولّت السعودية قيادة الفرقة 150، وإيطاليا الفرقة 154، وستعود البرازيل إلى الفرقة 151 في وقت لاحق من هذا الشهر، مع احتفاظ الكويت ومصر بقيادة الفرقتين 152 و153 على التوالي.

وأشارت إلى أن القوات البحرية المشتركة تواصل جهودها للحفاظ على جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة للتهديدات غير الحكومية من خلال التطورات التكنولوجية، وقد أدخلت دمج المركبات السطحية غير المأهولة (USVs) في وقت واحد في البحر الأحمر والخليج العربي لتعزيز قدرات المراقبة.

وأكد نائب قائد القوات البحرية المشتركة، العميد البحري البريطاني بن ألدوس، أهمية الالتزام المستمر من قبل الشركاء في حماية الأمن البحري وتعزيز التوافق التشغيلي، مع العودة إلى العمليات الكاملة، معرباً عن تطلعه إلى انضمام دول جديدة إلى القوات البحرية المشتركة.