اطّلع رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك على سير التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تشهدها العديد من المحافظات اليمنية. وفي اتصالات مكثفة مع المحافظين في حضرموت والمهرة وتعز استمع رئيس الوزراء، إلى تقارير أولية حول الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في الممتلكات العامة والخاصة، والحيازات الزراعية والطرقات والبنى التحتية، والخدمات الأساسية، إضافة إلى الجهود المنسقة مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من تداعيات المنخفض الجوي وتقديم العون وعمليات الإنقاذ والمساعدة للمتضررين والعائلات المنكوبة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان تقوم السلطات المحلية بواجباتها لمواجهة التدعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بما يضمن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية ورفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار المنخفض الجوي، مؤكداً على المسؤولية التي تقع على عاتق السلطات المحلية في المحافظات المتأثرة بالمنخفض الجوي وإطلاق الإرشادات والإنذار المبكر، ونشر فرق الإخلاء والإنقاذ وفتح الطرق العامة، والعمل على استدامة الخدمات الأساسية، وضرورة الإسناد المجتمعي لهذه الجهود.