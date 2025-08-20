قصفت القوات الروسية، اليوم (الأربعاء)، بنى تحتية لميناء يستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود، في شرق البلاد، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الروسية التي لم تحدد اسم الميناء.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بقصف محطة توزيع غاز في منطقة أوديسا الجنوبية، فيما قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن هناك ضربة ضخمة بطائرات مسيرة على منطقة أوديسا جنوب البلاد، أسفرت عن إصابة شخص واندلاع حريق كبير في منشأة للوقود والطاقة.

وقال مسؤولون في منطقة إزمايل التابعة لأوديسا، إن البنية التحتية لميناء المدينة تعرضت لأضرار، فيما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 93 مسيرة وصاروخين خلال الليل، أسقطت منها 62 مسيرة وصاروخاً، وسجلت استهداف 20 موقعاً.



وكانت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو قد قالت إن ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم أسرة تضم ثلاثة أطفال، أصيبوا في هجوم روسي خلال الليل على منطقة سومي بشمال البلاد، مبينة أن أعمار الأطفال المصابين في الهجوم هي خمسة أشهر، وأربع، وست سنوات، وأن الهجوم وقع على حي سكني.