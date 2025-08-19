يعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي إلى سورية توم براك، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الليلة في العاصمة الفرنسية باريس لقاءً، بحسب موقع «آكسيوس».

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن اللقاء الإسرائيلي-السوري سيناقش الجوانب الأمنية وترتيبات الحدود بين البلدين، مبيناً أن المفاوضات السابقة ركزت على تخفيف التوتر بين البلدين.

وذكرت مصادر إسرائيلية لموقع «آكسيوس» أن الطرفين كانا يعتزمان الاتفاق على فرض الأمن في جنوب سورية ووقف إطلاق النار، وبحسب الموقع فإن إدارة ترمب تحاول التوسط بين إسرائيل وسورية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء ممر إنساني من إسرائيل إلى مدينة السويداء جنوب سورية، لتقديم المساعدات.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله في اللحظة الأخيرة، وستكون هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يلتقي فيها ديرمر والشيباني برعاية أمريكية، بعد ما يقرب من 25 عاماً من انقطاع دبلوماسي شبه كامل بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أعلنت عن عقد اجتماع مع الأمم المتحدة لرفع الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب، لاسيما في السويداء ودرعا.

ودعت الوزارة في بيان إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في كل من السويداء ودرعا، وتعزيز مرونة آليات التنسيق والبرمجة، وتكثيف التواصل مع الدول المانحة؛ بهدف زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية، مثمّنة مبادرة برنامج الأغذية العالمي بالتخطيط لتطبيق نظام التوزيع الشامل للمساعدات الغذائية، التي حصلت على الموافقة الرسمية من الحكومة السورية.