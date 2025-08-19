أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء)، بدء زعماء أوروبيين دراسة فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة عقد «تحالف الراغبين» اجتماعاً عبر الإنترنت اليوم.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن التحالف اتفق على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأمريكيين في الأيام القادمة للمضي قدماً في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأوضح متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنهم سيبحثون أيضاً خططاً للاستعداد لنشر قوة طمأنة حال انتهاء الأعمال القتالية، مشدداً بالقول: ناقش الزعماء أيضاً سبل ممارسة المزيد من الضغط، بما في ذلك من خلال العقوبات على بوتين حتى يظهر استعداده لاتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الحرب.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن التكتل سيواصل استهداف الاقتصاد الروسي، وإن حزمة العقوبات القادمة على موسكو ستكون جاهزة بحلول الشهر القادم، عقب قمة عبر الإنترنت عقدها المجلس الأوروبي عن الحرب في أوكرانيا، بعد يوم من قمة استثنائية لزعماء أوكرانيا وأوروبا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن.

وشددت كالاس في بيان أن «الوحدة بين قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت اليوم عبر الإنترنت كانت ملموسة»، مشيرة إلى أنها أدرجت موضوعَي أمن أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا على رأس جدول أعمال محادثات الأسبوع القادم بين وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي.

وساد التفاؤل في أوساط الأوكرانيين وحلفاؤهم الأوروبيين بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن ستساعد في ضمان أمن كييف في أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، رغم عدم توضيح نطاق هذه المساعدة.