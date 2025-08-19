تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا؛ لفتح مسار لعقد الاجتماع «المفصلي» بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ترتيبه، بعد اجتماع مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض.وكشفت وكالة «بلومبيرغ» أن الضمانات تناقش تشكيل قوة متعددة الجنسيات وشراء أسلحة أمريكية بقيمة 90 مليار دولار، مع تنسيق مستمر بين القادة لتحقيق سلام محتمل في المنطقة، وفق ما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.وتركز الضمانات على تعزيز القوات والقدرات العسكرية الأوكرانية دون أي قيود، مثل القيود على أعداد قواتها، بهدف تجنب مطالبة روسيا بفرض قيود على حجم الجيش الأوكراني كجزء من اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب.وتتبنى حزمة الضمانات الأمنية نتائج عمل «تحالف الراغبين»، ويتوقع أن تشمل هذه النتائج، تشكيل قوة متعددة الجنسيات في المستقبل، إلا أن شكل هذه القوة لم يُحدد بعد.وأسفرت اجتماعات البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترمب وزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، الإثنين، عن التزام أوضح من الإدارة الأمريكية في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» الإثنين: «ناقشنا خلال الاجتماع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي ستقدمها مختلف الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومن المقرر إطلاع قادة الاتحاد الأوروبي عن بُعد، الثلاثاء على نتائج المحادثات في واشنطن.من جهته، أعلن زيلينسكي أن العمل جارٍ بالفعل على بلورة المضمون العملي للضمانات الأمنية. وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «نواصل التنسيق على مستوى القادة. ستُعقد مناقشات، ونحن نُعِدّ الصيغ المناسبة لذلك. وسنواصل العمل غداً».وأفاد زيلينسكي بأن النقاشات في البيت الأبيض تضمنت خططاً لشراء أوكرانيا أسلحة أمريكية بقيمة 90 مليار دولار بتمويل أوروبي، في إطار الضمانات الأمنية لبلاده.وأضاف أن جزءاً آخر من هذه الضمانات سيشمل تصنيع أوكرانيا لطائرات مسيّرة، وشراء بعضها من قبل الولايات المتحدة.ووصف ترمب اجتماعه مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، بأنه «جيد جداً»، لافتاً إلى أنه بدأ التنسيق لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني.وقال في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إنه أجرى اتصالاً مع بوتين في ختام اجتماعات البيت الأبيض، وبدأ الترتيبات لـ«عقد اجتماع في مكان سيتم تحديده لاحقاً، بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي.وأضاف ترمب أنه بعد عقد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي يجمعه مع بوتين وزيلينسكي، معتبراً أن هذه الخطوة ممتازة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.ولفت ترمب في منشوره، إلى أنه بحث مع القادة الأوروبيين خلال اجتماعات البيت الأبيض الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.وأضاف ترمب أن الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ينسقون مع موسكو وكييف بشأن ترتيبات اللقاء.وشدد القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم مع ترمب، على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لكييف كجزء أساسي من أي اتفاق سلام محتمل مع موسكو.