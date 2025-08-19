اعتذر وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب لمصر عن حادث الاعتداء على مقر السفارة المصرية في لاهاي، وأعرب الوزير الهولندي عن بالغ الأسف إزاء الحادث الذي وصفه بــ«الفردي».

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية هولندا بنظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم (الثلاثاء)، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأشار وزير خارجية هولندا إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقاً مع المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين.

وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير المصري عبدالعاطي لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل لهدنة تضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بلا قيود وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وموافقة حماس على غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأهمية موافقة الجانب الإسرائيلي على هذا المقترح.

واستعرض وزير الخارجية المصري زيارته لمعبر رفح، أمس (الإثنين) مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة.

وطلب وزير خارجية مصر من نظيره الهولندي استثمار هولندا لدورها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، واستعرض في هذا السياق التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

من جانبه، أثنى الوزير الهولندي على الدور المصري الإيجابي في العمل على التوصل إلى صفقة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محنته الحالية.