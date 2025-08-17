فيما يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدا (الإثنين)، في واشنطن، كشفت مصادر مطلعة شروط روسية لتحقيق السلام طرحها الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة ألاسكا، تضمنت انسحاب أوكرانيا بالكامل من منطقتين شرقيتين.ونقل موقع «أكسيوس» عن المصادر قولها: إن ترمب أبلغ القادة الأوروبيين في مكالمة هاتفية عقب القمة برغبته في ترتيب قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي يوم الجمعة القادم. ودعا ترمب القادة الأوروبيين في المكالمة الهاتفية للانضمام إلى اجتماع البيت الأبيض يوم الإثنين.وبحسب الموقع، فإنه بناء على شروط بوتين، يبدو من غير المرجح تحقيق تقدم كبير.وأطلع ترمب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، زيلينسكي وقادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمفوضية الأوروبية على مواقف بوتين الليلة الماضية أثناء عودتهم إلى واشنطن.وقالوا إن بوتين طالب أوكرانيا بالتنازل عن منطقتين من أصل أربع مناطق تطالب بها روسيا (دونيتسك ولوغانسك)، وتجميد خطوط المواجهة في المنطقتين الأخريين (خيرسون وزابروجيا).وتسيطر روسيا على كامل لوغانسك تقريبًا، لكنها لا تسيطر إلا على نحو ثلاثة أرباع دونيتسك. وأعلن مصدر مطلع على المكالمة أن بوتين قدّم استعداده لوقف التقدم في خيرسون وزابروجيا كتنازل، مقابل انسحاب أوكرانيا من دونيتسك.من جانبه، أفاد مصدر أوكراني بأن الجانب الأمريكي كان لديه انطباع بأن بوتين مستعد للتفاوض بشأن أجزاء صغيرة من منطقتي سومي وخاركيف الخاضعتين للسيطرة الروسية.ويدعو هذا الاقتراح إلى نقل السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأراضي من السيطرة الأوكرانية إلى السيطرة الروسية، وهو أمر قد تعتبره موسكو معقولاً، نظرًا لتفوق روسيا عسكريًا، وهو ما سترفضه أوكرانيا على الأرجح.ووفقًا للمصادر، طلب بوتين من الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة روسيا على الأجزاء الأوكرانية التي ستكسبها بموجب اتفاق سلام.وكان ترمب وصف الاجتماع بـ«الناجح»، وقال إنه وبوتين اتفقا على معظم القضايا، على الرغم من أن بوتين يبدو متمسكا بمعظم مطالبه، لكن بوتين أبدى استعداده لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذكر الصين كأحد الضامنين المحتملين، ما قد يُلمّح إلى أنه سيعارض قوة أمنية مؤلفة من قوات حلف شمال الأطلسي.وأبلغ ترمب زيلينسكي والمشاركين الآخرين في المكالمة برغبته في عقد قمة ثلاثية بسرعة، في موعد أقصاه 22 أغسطس الجاري، وفقًا لما نقل «أكسيوس» عن مصدرين، لكن الرئيس الروسي لم يعلن بعد التزامه بمثل هذا الاجتماع.وناقشت أوكرانيا وداعموها الأوروبيون فكرة تشكيل «تحالف من الراغبين» لدعم أوكرانيا لمنع أي غزو روسي مستقبلي. وتشجعت أوكرانيا بتأييد ترمب لفكرة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في المكالمة التي تلت القمة، وفقًا لمسؤول أوكراني، الذي قال إن الأمر لم يناقش بالتفصيل.وأعلن ترمب أن هذه لن تكون مهمة تابعة لحلف الناتو، لكن أوكرانيا تأمل في مشاركة الولايات المتحدة بشكل ما. وأضاف المسؤول أن الأمر سيُناقش بمزيد من التفصيل خلال زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض.