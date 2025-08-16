فيما يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (الاثنين) القادم، إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترمب، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم (السبت)، أن الولايات المتحدة اقترحت على الجانب الأوكراني ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي، ولكن من دون الانضمام إلى الناتو.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الجانب الأمريكي اقترح، كإحدى الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ضمانة تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو، ومن المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس. وتنص المادة الخامسة من معاهدة الأطلسي على مبدأ الدفاع الجماعي، أي أن الهجوم على أي دولة عضو يُعتبر هجوماً على جميع الدول الأعضاء. وكان ترمب قد شدد على أنه اتفق مع القادة الأوروبيين وبوتين وزيلينسكي على أن إرساء اتفاق سلام بين كييف وموسكو أفضل من وقف إطلاق نار بين الجانبين لا يصمد طويلاً. ورحب الاتحاد الأوروبي بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة تقديم ضمانات قوية لكييف بغية الدفاع عن نفسها. وقال الاتحاد في بيان: «لا يمكن منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي».



وكان الرئيس الأوكراني قد قال إن اتصاله الهاتفي مع ترمب والقادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته ناقش إشارات إيجابية من الولايات المتحدة بشأن ضمانات أمنية، لم يوضحها. ولفت إلى أنه تحدّث أولاً مع ترمب بمشاركة بعض القادة الأوروبيين، ثم على انفراد لمدة ساعة ونصف الساعة تقريباً، وأعرب عن دعمه مقترح ترمب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.